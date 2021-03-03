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У США поліція Капітолія посилює заходи безпеки через загрозу нових заворушень

Автор: Андрій Козловський

У Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолія, де засідає Конгрес США. Правоохоронці отримали інформацію, що прихильники колишнього американського президента Дональда Тампа планують 4 березня штурмувати головний законодавчий орган.

Про це повідомляє прес-служба поліції Капітолія.

"Департамент (поліції Капітолію, - ред.) ознайомлений з інформацією, яка викликає стурбованість, а також даними розвідки про 4 березня, та продовжує працювати з нашими партнерами в системі правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Департамент застосував "негайні заходи" для посилення власних можливостей "на кілька днів, у тому числі 4 березня".

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Також повідомлялось, що ремонт будівлі американського Конгресу після штурму коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів. Протестувальники розгромили історичні об'єкти в будівлі.

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Новини України капитолий
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