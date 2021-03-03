У США поліція Капітолія посилює заходи безпеки через загрозу нових заворушень

У Вашингтоні поліція посилить заходи безпеки навколо будівлі Капітолія, де засідає Конгрес США. Правоохоронці отримали інформацію, що прихильники колишнього американського президента Дональда Тампа планують 4 березня штурмувати головний законодавчий орган.

"Департамент (поліції Капітолію, - ред.) ознайомлений з інформацією, яка викликає стурбованість, а також даними розвідки про 4 березня, та продовжує працювати з нашими партнерами в системі правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

При цьому підкреслюється, що Департамент застосував "негайні заходи" для посилення власних можливостей "на кілька днів, у тому числі 4 березня".