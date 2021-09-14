У США поліцейським заборонили використовувати задушливі прийоми при затриманні

"Зміцнення довіри між правоохоронними органами і суспільством, якому ми служимо, є центральним елементом нашої місії в Міністерстві юстиції", - цитує агентство генерального прокурора США Мерріка Гарланда.

Введені Мін'юстом США обмеження стосуються застосування "задушливого захоплення ззаду "і"стискання сонної артерії". Виняток становлять випадки, коли застосування смертельно сили допустимо. Зокрема, якщо затримуваний становить безпосередню загрозу смерті або поранення поліцейського, або іншої особи.

Крім того, Мін'юст обмежив приводи для федеральних правоохоронних органів проводити рейди без попередження.

У відомстві зазначили, що рішення про заборону застосування задушливих прийомів при затриманні було прийнято за підсумками проведеного аналізу. Приводом до його початку стали кілька інцидентів, в яких загинули люди. Найгучнішим з них стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.