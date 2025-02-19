США не будут отменять санкции против России до соглашения по Украине, - Bloomberg

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. Этот вопрос он обсуждал по телефону с европейскими союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Данный вопрос Рубио обсуждал по телефону с европейскими союзникам. Как пишет издание, его заявление может принести определенное облегчение европейским союзникам, которые опасались, что США заключат сделку с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы ослабить боевые действия в Украине и отказаться от санкций, которые администрация Джо Байдена наложила на Россию.
Тем временем в сообщении Госдепартамента не упоминается, что в разговоре Рубио шла речь о санкциях, но говорится, что страны "договорились оставаться в тесном контакте", поскольку работают над достижением долгосрочного прекращения войны в Украине.
Ранее в тот же день Рубио заявил, что всем сторонам придется пойти на уступки, чтобы достичь соглашения, однако добавил, что любое подобное соглашение должно получить поддержку всех сторон.
"Цель - положить конец этому конфликту справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон способом. Вот в чем будет заключаться текущее взаимодействие", - сказал Рубио.
Bloomberg добавло, что хоть Москва и обратилась к США с просьбой о смягчении санкций, однако у ЕС в настоящее время нет планов смягчать меры в отношении России.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и РФ. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф оценил переговоры как очень позитивные. Рубио назвал эту встречу "первым шагом на долгом и трудном пути".
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