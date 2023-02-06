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США показали, как отправляют БМП Bradley в Украину (видео)

Фото: США показали, как отправляют БМП Bradley в Украину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

США отправляют в Украину партию БМП Bradley, выделенную в рекордном пакете помощи в начале этого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Транспортное командование американских вооруженных сил в Twitter.

"Транспортное командование США доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленной в начале этого года", - говорится в сообщении.

На видео демонстрируют загрузку партии американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.

Напомним, главный представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.

Кроме того, эксперт рассказал, как БМП Bradley могут повлиять на ход войны.

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