США показали, как отправляют БМП Bradley в Украину (видео)

США отправляют в Украину партию БМП Bradley, выделенную в рекордном пакете помощи в начале этого года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Транспортное командование американских вооруженных сил в Twitter.
"Транспортное командование США доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленной в начале этого года", - говорится в сообщении.
На видео демонстрируют загрузку партии американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.
Напомним, главный представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.
Кроме того, эксперт рассказал, как БМП Bradley могут повлиять на ход войны.
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