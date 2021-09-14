США поки не планують розморожувати активи Афганістану: у Держдепі назвали умову

Рішення США про фінансову допомогу Афганістану і розморожування його активів в американських банках буде прийнято на підставі подальших дій радикального руху "Талібан". Крім того, проти талібів можуть бути введені нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена .

"Іноземні резерви Афганістану практично виключно знаходяться в банках в США, в тому числі у Федеральній резервній системі (ФРС), інших банках - це близько 9 млрд доларів, все це було заморожено", - сказав глава Держдепартаменту в ході слухань по Афганістану в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

Блінкен зазначив, що майбутні відносини США з талібами будуть повністю залежати від їх поведінки і дій. Зокрема, мова йде про обіцянку "Талібану" боротися з тероризмом, підтримувати права людини в Афганістані і забезпечити свободу переміщення.

Держсекретар додав, що існуючі санкції ООН щодо "Талібану" навряд чи будуть зняті найближчим часом. При цьому він допустив можливість введення нових санкцій проти талібів.