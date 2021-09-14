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США поки не планують розморожувати активи Афганістану: у Держдепі назвали умову

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рішення США про фінансову допомогу Афганістану і розморожування його активів в американських банках буде прийнято на підставі подальших дій радикального руху "Талібан". Крім того, проти талібів можуть бути введені нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Іноземні резерви Афганістану практично виключно знаходяться в банках в США, в тому числі у Федеральній резервній системі (ФРС), інших банках - це близько 9 млрд доларів, все це було заморожено", - сказав глава Держдепартаменту в ході слухань по Афганістану в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

Блінкен зазначив, що майбутні відносини США з талібами будуть повністю залежати від їх поведінки і дій. Зокрема, мова йде про обіцянку "Талібану" боротися з тероризмом, підтримувати права людини в Афганістані і забезпечити свободу переміщення.

Держсекретар додав, що існуючі санкції ООН щодо "Талібану" навряд чи будуть зняті найближчим часом. При цьому він допустив можливість введення нових санкцій проти талібів.

Відзначити, американська розвідка не виключила нових терактів "Аль-Каїди" в США при збереженні влади талібів в Афганістані.

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ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан