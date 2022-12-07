В США согласовали рекордный оборонный бюджет: сколько средств предусмотрено для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект оборонного бюджета США.

"Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 млн долларов помощи в 2023 финансовом году", - говорится в проекте.

Отметим, что этот проект может стать самым большим в истории США, если его одобрят конгрессмены и сенаторы, а затем подпишет президент Джо Байден.

Помимо помощи Украине, в проекте предусмотрено выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также в нем предлагается продлить запрет на военное сотрудничество с РФ на пять лет и добиваться исключения Москвы из международных организаций, в том числе из G20.