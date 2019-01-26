У США потяг в'їхав в шкільний автобус, є загиблий

Ілюстративне фото (УНІАН)

Внаслідок аварії одна людина загинула

У місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на CNN.

Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

Крім того, водій автобуса теж був доставлений в госпіталь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в долині Сан-Фернандо штату Каліфорнія (США) в ДТП з автобусом постраждало щонайменше 40 осіб.

Автобус врізався в кілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. Аварія сталася вранці в окрузі Керічо, за словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.