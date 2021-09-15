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Білий дім поки не підтверджує поставку системи ПРО "Залізний купол" Україні

Автор: Сергій Пишкін

Білий дім поки не підтвердив інформацію щодо передачі ПРО "Залізний купол" Україні. Джен Псакі не змогла дати чіткої відповіді на питання журналіста щодо цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента США Джен Псакі під час брифінгу.

За словами Джен Псакі, інформацію щодо передачі системи "Залізний купол" Україні їй необхідно уточнити зі своєю командою.

"Мені потрібно уточнити це у колег. Я знаю, що ми оголошували про надання додаткового сприяння на тій зустрічі (президента України та США .-ред). Але з приводу подробиць мені потрібно уточнити у колег", - відзначила Псакі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США планують передати Україні системи протиракетної оборони "Залізний купол".

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