RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США підозрюють близько ста евакуйованих афганців у зв'язках з терористами

Автор: Анна Полисученко

США підозрюють близько ста евакуйованих афганців у зв'язках з терористами. Влада США побоюється, що вони можуть бути пов'язані з радикалами і представляти терористичну загрозу США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Федеральна влада вживає всіх запобіжних заходів з тим, щоб не допустити знаходження в США людей, про яких є компрометуюча інформація. Так, з приблизно 30 000 евакуйованих в США громадян Афганістану додатковим перевіркам були піддані вже близько 10 000 чоловік.

За результатами цих перевірок близько ста осіб були позначені як такі, що становлять потенційну загрозу через зв'язки з терористичними угрупованнями або радикальним рухом "Талібан". З них двоє будуть направлені для повторного проходження перевірок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки