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У США подали позов проти Мін'юсту через доповідь спецпрокурора Мюллера

Новини » Політика    24.03.2019 - 01:20
У США подали позов проти Мін'юсту через доповідь спецпрокурора Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

Позивач вважає, що доповідь має бути доступна для громадськості

В США науково-дослідний Центр обробки електронної конфіденційної інформації подав позов проти Мін'юсту у зв'язку з тим, що отриману від спецпрокурора Роберта Мюллера доповідь про втручання РФ у хід виборів у Сполучених Штатах не стали публікувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Повідомляється, що в Центрі обробки електронної конфіденційної інформації вважають, що доповідь має стати доступною громадськості. Публікувати її відразу після отримання міністерство не стало

Подібними діями, як вважають представники EPIC, в міністерстві порушують закон про свободу інформації (FOIA). Зміст доповіді Мюллера "має широкий громадський інтерес".

"Громадськість має право в повному обсязі знати дані про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США і про те, чи грав президент Сполучених Штатів яку-небудь роль у цьому втручанні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор США Вільям Бар у суботу, 23 березня, розглянув конфіденційний звіт розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у хід виборів у Сполучених Штатах.

Так, у Міністерстві юстиції повідомили, що в даний час немає ніяких резюме для лідерів Судового комітету. Сам Бар заявив, що має намір відправити свою версію в Конгрес вже в цю неділю.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМіністерство юстиції Українивыборыискмюллер
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