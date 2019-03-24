У США подали позов проти Мін'юсту через доповідь спецпрокурора Мюллера

Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

Позивач вважає, що доповідь має бути доступна для громадськості

В США науково-дослідний Центр обробки електронної конфіденційної інформації подав позов проти Мін'юсту у зв'язку з тим, що отриману від спецпрокурора Роберта Мюллера доповідь про втручання РФ у хід виборів у Сполучених Штатах не стали публікувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Повідомляється, що в Центрі обробки електронної конфіденційної інформації вважають, що доповідь має стати доступною громадськості. Публікувати її відразу після отримання міністерство не стало

Подібними діями, як вважають представники EPIC, в міністерстві порушують закон про свободу інформації (FOIA). Зміст доповіді Мюллера "має широкий громадський інтерес".

"Громадськість має право в повному обсязі знати дані про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США і про те, чи грав президент Сполучених Штатів яку-небудь роль у цьому втручанні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор США Вільям Бар у суботу, 23 березня, розглянув конфіденційний звіт розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у хід виборів у Сполучених Штатах.

Так, у Міністерстві юстиції повідомили, що в даний час немає ніяких резюме для лідерів Судового комітету. Сам Бар заявив, що має намір відправити свою версію в Конгрес вже в цю неділю.