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США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию

Иллюстративное фото: США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Стратегическое командование Вооруженных сил США 11 апреля начнет свои ежегодные учения по ядерному командованию и контролю Global Thunder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Вооруженных сил США.

К учениям привлекут персонал всего стратегического командования, а также страны-союзники, в частности, Британию.

Целью учений является усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных и надежных сил стратегического сдерживания.

Граждан предупреждают о росте количества полетов бомбардировочной авиации во время учений.

Отметим, что стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, анализ и целеполагание.

Напомним, в октябре 2022 года Россия провела ядерные учения "Гром".

В тот же день США заявили об успешном проведении гиперзвуковых испытаний.

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