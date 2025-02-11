В США начали массово похищать фонари от самых продаваемых машин

Так, в Техасе раскрыли преступную группировку, которая похитила заднюю оптику с 34 автомобилей. В период с сентября 2024 года по январь 2025 года было украдено фонарей на общую сумму более 92 тысяч долларов. Трое подозреваемых арестованы, их обвинили в организации преступного сообщества. Согласно документам, больше всего пострадали новые Ford F-350 со светодиодными фонарями.

Полицейское управление Техаса пишет, что похищение фонарей происходит за считанные минуты: ворам просто нужно получить доступ к заднему борту пикапа, а снять светотехнику можно без специальных навыков. Задержанным преступникам вменяется в вину 34 эпизода, однако на самом деле краж гораздо больше, и владельцев Ford F-Series предупреждают о проблеме.

Пострадавшие утверждают, что замена фонарей является накладной: в зависимости от комплектации задняя оптика на пикапы стоит от 4500 до 6500 долларов. Начальник полиции Вебстера, Техас, обратил внимание, что злоумышленники выбирают преимущественно авто с дорогими фонарями. В правоохранительных органах советуют посоветоваться с дилером Ford, как защитить фонари, не потеряв гарантии. В США уже стали предлагать металлические пластины, которые препятствуют быстрому снятию светотехники.

Американские журналисты отметили, что волна краж фонарей может коснуться владельцев Ford F-Series в 13-м и 14-м поколении, то есть речь идет о свежих машинах, которым не более 6-7 лет. Злоумышленникам интересна светотехника с датчиками контроля слепых зон: она существенно дороже. Ежемесячные продажи Ford F-Series составляют до 70 тысяч экземпляров, поэтому на этот раз преступники выбрали по-настоящему массовую модель.