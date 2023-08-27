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США планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии, - WP

Фото: США планируют поставлять Украину кассетные боеприпасы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Администрация американского президента Джо Байдена уверена в необходимости и в дальнейшем поставлять вооружение для Украины. Сейчас наибольшей поддержкой пользуется идея передачи кассетных снарядов для РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, команда действующего президента США считает, что боевые действия в Украине могут продолжиться в 2024 году. Поэтому администрация подготовила несколько новых вариантов поддержки для Киева.

Среди всех предложений наибольшей поддержкой пользуется идея предоставить для Украины кассетные боеприпасы, которые можно запускать из РСЗО и нанести глубокие удары.

Кроме того, в Вашингтоне также планируют обсудить создание "сил будущего", которые смогли бы сдержать РФ. В эту концепцию включают поставки истребителей F-16, которые поступят в Украину уже через "несколько месяцев".

Однако для более эффективного ее воплощения, американские официальные лица стараются наработать со своими союзниками несколько вопросов. Среди ключевых - это обучение украинских военных, а также поставки всей необходимой номенклатуры вооружения.

Как отмечает The Washington Post, в этот перечень передачи вооружения Киев и его союзники пытаются добавить системы ATACMS. Однако в Пентагоне продолжают отказывать, ссылаясь на их недостаточное количество.

Кассетные боеприпасы для Украины

В июле США передали Украине кассетные боеприпасы. Это временное решение для переходного периода, пока Запад не сможет производить больше артиллерийских снарядов других типов.

Американский президент заявлял, что такие боеприпасы помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять их только для освобождения своих территорий, то есть по России бить не будет.

Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население. В то же время, после того, как наши защитники получили боеприпасы, они начали жаловаться на якобы запрещенное оружие.

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