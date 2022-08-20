США планують закупити близько 150 тисяч тонн українського зерна, - Associated Press

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як відзначив Бізлі, судно першої допомоги з України перевозить 23 тис тонн зерна, яких достатньо, щоб прогодувати 1,5 млн людей повним раціоном протягом місяця. Очікується, що корабель прибуде до Джибуті вже 26 або 27 серпня. Після цього пшеницю ймовірно відправлять сухопутним транспортом до північної Ефіопії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

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