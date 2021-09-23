США планують знищити свою хімічну зброю до кінця 2023 року

США планують завершити процес ліквідації своїх хімічних озброєнь до кінця 2023 року. Вже знищено близько 97% цього виду американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника помічника глави Пентагону, що курирує питання хімічного і біологічного захисту, Бренді Венн .

За її словами, відомству доручено ліквідувати американську хімічну зброю до 31 грудня 2023 року. Однак Пентагон прагне завершити знищення бойових отруйних речовин до вересня того ж року.

"Для нашої національної безпеки нам важливо вкластися в крайні терміни", - пояснила Венн під час виступу на семінарі асоціації з контролю над озброєннями США.

Представник Пентагону зазначила, що США вже офіційно знищили 97% своєї хімічної зброї. "Від повної реалізації цієї ініціативи нас відділяє тільки 3%", - резюмувала вона.