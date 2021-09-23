RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США планують знищити свою хімічну зброю до кінця 2023 року

Автор: Дмитрий Кузнецов

США планують завершити процес ліквідації своїх хімічних озброєнь до кінця 2023 року. Вже знищено близько 97% цього виду американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника помічника глави Пентагону, що курирує питання хімічного і біологічного захисту, Бренді Венн.

За її словами, відомству доручено ліквідувати американську хімічну зброю до 31 грудня 2023 року. Однак Пентагон прагне завершити знищення бойових отруйних речовин до вересня того ж року.

"Для нашої національної безпеки нам важливо вкластися в крайні терміни", - пояснила Венн під час виступу на семінарі асоціації з контролю над озброєннями США.

Представник Пентагону зазначила, що США вже офіційно знищили 97% своєї хімічної зброї. "Від повної реалізації цієї ініціативи нас відділяє тільки 3%", - резюмувала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиХімічна зброя