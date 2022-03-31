У США планують побудувати великий морський термінал для експорту газу в Європу

Американські виробники СПГ працюють майже на межі своїх можливостей, щоб постачати покупців, які шукають альтернативу російському газу після вторгнення в Україну. Брак газу і попит на СПГ підштовхнули світові ціни до нових максимумів і підстьобнули інтерес до нових проектів.

Зараз розробляється кілька берегових експортних терміналів СПГ в США. Але будівництво цих гігантських заводів може зайняти п'ять або більше років і коштувати мільярди доларів. Пропонований New Fortress Морський термінал буде виробляти близько 2,8 мільйона тонн на рік (MTPA), що становить менше третини наземних заводів.

Унікальна конструкція заводу середнього розміру, розроблена компанією, розміщує модульне технологічне обладнання на широкодоступних бурових установках, які потім служать місцем доставки палива. Компанія заявила, що придбала бурову установку та інші компоненти, і для початку роботи потрібен тільки дозвіл регулюючих органів США.

"Цей проект може зіграти важливу роль у підтримці прихильності нашої країни нашим європейським союзникам і їх енергетичної безпеки, а також підтримати наші зусилля по скороченню викидів і енергетичної бідності в усьому світі", - заявив виконавчий директор New Fortress Уес Еденс.

За словами компанії, конструкція заводу Fast LNG "забезпечить набагато нижчу вартість і більш швидкий графік розгортання". Термінал буде розташовуватися в Мексиканській затоці, в 16 милях від узбережжя Луїзіани, і дозволить танкерам швартуватися і безпосередньо завантажуватися.

Раніше компанія уклала попередню угоду з використання своєї технології швидкої переробки СПГ в проекті з італійською нафтогазовою компанією Eni SpA біля узбережжя Конго. Уряд Мавританії також розглядає цю технологію, повідомляє New Fortress.

New Fortress планує сама фінансувати проект. Вартість не розкривається.