США пристально следит за ситуацией на ЗАЭС, - представитель Белого дома

Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции и возможными провокациями со стороны России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время брифинга 5 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в США уверены, что АЭС не может являться объектом в зоне боевых действий. Она отметила, что американская сторона ведет мониторинг ситуации с начала российской оккупации украинского ядерного объекта.

"Мы продолжаем внимательно следить за положением вещей на электростанции", - сказала Жан-Пьер.

Спикер заявила, что дальнейшая военная оккупация Запорожской АЭС опасна и там не должно происходить боевых действий.

Угроза теракта в ЗАЭС

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстреле.

Как подчеркивает украинское военное командование, провокацию на Запорожской АЭС россияне могут осуществить уже "в ближайшее время".

"По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы" , - отметили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

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