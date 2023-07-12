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США поддерживают военную помощь Южной Кореи Украине, - Госдеп

Фото: США поддерживают военную помощь Южной Кореи Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не намерены препятствовать решению Южной Кореи обеспечить поддержку Украины, включая военную, и всегда поддержат шаги в этом направлении.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Я скажу, что мы будем приветствовать решение любой страны оказать поддержку – будь то поддержка в сфере безопасности, экономическая поддержка или другая помощь Украине в этом конфликте", - заявил Миллер, комментируя возможность поставки летальной помощи Украине со стороны Южной Кореи.

В то же время спикер Госдепа подчеркнул, что это передача военной помощи Украине – это суверенное решение каждого государства.

Ранее в Министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что правительство страны оказало нелетальную помощь для Украины, но не уточнили о какой именно помощи идет речь.

Помощь Южной Кореи Украине

Южная Корея с начала полномасштабного вторжения РФ официально исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ссылаясь на деловые связи с РФ и влияние Кремля на КНДР.

После официальных контактов на полях саммита лидеров G7 в Японии Сеул пообещал предоставить Украине оборудование для разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Также украинский президент просил у Сеула военную поддержку, в том числе зенитные системы, для отражения атак РФ. В мае Wall Street Journal писало, что Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов.

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Соединенные Штаты АмерикиЮжная Корея