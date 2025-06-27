США подписали торговое соглашение с Китаем: Трамп раскрыл подробности

Импортные пошлины США

В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины на импорт продукции из большинства стран, которые являются торговыми партнерами Соединенных Штатов. Размер ставок варьировался от 10% до 49%.

Однако уже 9 апреля президент принял решение о временной остановке действия этих тарифов на 90 дней. Этот период Вашингтон планировал использовать чтобы провести отдельные переговоры с каждой страной и заключить двусторонние торговые соглашения.

Самое острое противостояние в этой торговой политике возникло между США и Китаем. Обе стороны эмоционально и неоднократно повышали тарифы друг для друга, пока ставки не достигли 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.

Впоследствии страны начали переговоры по отдельному торговому соглашению. В конце мая сообщалось, что тарифные переговоры затягиваются и требуется непосредственное участие Трампа и Си Цзиньпина.

В процессе договоренностей, Пекин отменил определенные ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Кроме того, Китай согласился на экспорт редкоземельных минералов и магнитов в США.

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