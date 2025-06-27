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США подписали торговое соглашение с Китаем: Трамп раскрыл подробности

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Белом доме 26 июня.

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал президент.

Он также добавил, что США планируют подписать аналогичное соглашение с Индией.

В то же время, Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами. Отдельным страна просто пришлют сообщение, что "теперь вы платите пошлины 25-45%".

"Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше сделок, чем я бы сделал", - добавил Трамп.

Импортные пошлины США

В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины на импорт продукции из большинства стран, которые являются торговыми партнерами Соединенных Штатов. Размер ставок варьировался от 10% до 49%.

Однако уже 9 апреля президент принял решение о временной остановке действия этих тарифов на 90 дней. Этот период Вашингтон планировал использовать чтобы провести отдельные переговоры с каждой страной и заключить двусторонние торговые соглашения.

Самое острое противостояние в этой торговой политике возникло между США и Китаем. Обе стороны эмоционально и неоднократно повышали тарифы друг для друга, пока ставки не достигли 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.

Впоследствии страны начали переговоры по отдельному торговому соглашению. В конце мая сообщалось, что тарифные переговоры затягиваются и требуется непосредственное участие Трампа и Си Цзиньпина.

В процессе договоренностей, Пекин отменил определенные ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Кроме того, Китай согласился на экспорт редкоземельных минералов и магнитов в США.

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