США подняли в небо F-16: истребитель перехватил самолет у гольф-клуба Трампа

Инцидент произошел около 14:39 по местному времени в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Этот случай стал уже пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.

В Североамериканском командовании воздушно-космической обороны (NORAD) подтвердили, что в небо был поднят F-16.

Как сообщается, самолет NORAD выполнил так называемый маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был благополучно выведен за пределы ограниченной зоны.

В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели NORAD зафиксировал несколько подобных нарушений и призывает пилотов легкомоторной авиации тщательно проверять все уведомления перед вылетом в этом районе.