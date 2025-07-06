США подняли в небо F-16: истребитель перехватил самолет у гольф-клуба Трампа

В субботу истребитель F-16 ВВС США перехватил легкомоторный самолет, который нарушил воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел около 14:39 по местному времени в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Этот случай стал уже пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.
В Североамериканском командовании воздушно-космической обороны (NORAD) подтвердили, что в небо был поднят F-16.
Как сообщается, самолет NORAD выполнил так называемый маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был благополучно выведен за пределы ограниченной зоны.
В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели NORAD зафиксировал несколько подобных нарушений и призывает пилотов легкомоторной авиации тщательно проверять все уведомления перед вылетом в этом районе.
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