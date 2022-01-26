У США перекинувся човен з десятками людей, для пошуків залучили катери і авіацію

"Берегова охорона США розшукує 39 осіб, які вважаються зниклими безвісти після того, як їх човен перекинувся в суботу ввечері біля узбережжя Флориди", - пише видання.

Як стало відомо, човен, який, ймовірно, перекинувся ще на вихідних, помітили у вівторок місцеві рибалки, за 72 км від міста Форт Пірс. За човен чіплявся один із пасажирів, за словами якого група відпливла ввечері в суботу з Біміні на Багамах, але через погану погоду човен перекинувся, і всі люди впали у воду, не маючи рятувальних жилетів.

Берегова охорона Майамі заявляє, що проводить пошукову операцію із залученням катерів і авіації, проте поки пошуки не принесли результату. Берегова охорона розшукує людей, які вижили, у всій зоні від Біміні до форту Пірса. Острів Біміні є найзахіднішим з Багамських островів, він розташований в 80 милях від Майамі.

Американські чиновники вважають, що в човні могли перебувати мігранти, які хотіли нелегально потрапити в США. У береговій охороні вже оприлюднили заяву, що будуть запобігати подібним нелегальним рейсам.