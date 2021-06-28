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США перестануть видавати росіянам візи з серпня

Автор: Артур Родивилов

Посольство Сполучених Штатів після 1 серпня не зможе надавати консульські послуги в повному обсязі. Це пов'язано з вимогою Росії не наймати персонал з третіх країн.

Про це заявив посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Також посол США в Москві додав, що наступного тижня обговорить із заступником глави Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Рябковим проблеми в роботі американської дипмісії на території РФ.

"На мою думку, найзначнішою проблемою став указ, підписаний російським урядом, за яким США і, наскільки я розумію, Чеська Республіка, були включені в перелік недружніх країн, через це США втратили можливість брати на роботу в наші дипломатичні представництва як громадян Росії, так і громадян третіх країн", - уточнив Салліван.

Як додав Салліван, дані обставини позначаться на роботі дипломатичних представництв в Росії.

"І ми практично не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз", - звернув увагу американський посол в Росії.

Ще він підкреслив, що після 1 серпня буде працювати дуже мало людей, через це буде можливості надавати консульські послуги.

Раніше посольство США звернулося до американців, які знаходяться в РФ і термін їх візи закінчується. Громадян закликали покинути країну.

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