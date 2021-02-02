США переглянуть режим санкцій щодо М'янми після військового перевороту

США негайно переглянуть режим санкцій щодо М'янми. Білий дім погрожує "відповідними заходами" після захоплення військовими влади у М'янмі.

Про це у понеділок заявив президент США Джо Байден, пише "Голос Америки".

Байден назвав нинішню ситуацію у М'янмі прямою атакою на перехід країни до демократії і правової держави

"Протягом останнього десятиліття Сполучені Штати згортали санкції проти Бірми (М'янми) на основі її прогресу на шляху до демократії. Згортання цього прогресу назад вимагатиме негайного перегляду чинних законів і положень про санкції з подальшим запровадженням відповідних заходів", - йдеться в заяві президента США.

Він закликав міжнародне співтовариство вимагати, щоб бірманські військові відійшли від влади, звільнили затриманих, зняли запроваджені обмеження в телекомунікаційній сфері та не застосовували насильства щодо мирних жителів.

Нагадаємо, у М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. Також затримали президента країни Він Мьїн і держрадника Аун Сан Су Чжі.

РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори у М'янмі через рік.