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США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов, - NYT

Фото: Костюм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки подключают в Украине датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и могут подтвердить источник атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Отчасти цель состоит в том, чтобы убедиться, что если Россия взорвет радиоактивное оружие на территории Украины, его причастность можно будет проверить", - говорится в материале.

Группа поддержки ядерных аварий, управляемая агентством безопасности, работает с Украиной над развертыванием радиационных датчиков, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельном излучении.

The New York Times пишет, что сеть атомных датчиков разворачивается по всему региону и будет иметь возможность охарактеризовать размер, местонахождение и последствия любого ядерного взрыва. Развернутые датчики не дадут РФ нанести ядерный удар по Украине и остаться непричастными.

По мнению ядерных экспертов, общедоступная информация о таком оборонном планировании может удержать РФ, дав ей понять, что США могут разоблачить то, что называется операцией под ложным флагом.

"Например, РФ может ложно заявить, что Украина устроила ядерный взрыв на поле боя. Но теоретически, имея сенсорную сеть, США смогут указать на собственный анализ ядерной атрибуции, чтобы показать, что атаку действительно осуществила РФ", - пишет The New York Times.

РБК-Украина писало о том, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.

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