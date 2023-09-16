США передали Украине 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике, - Пентагон

Украина получила от Соединенных Штатов Америки промышленные 3D-принтеры, с помощью которых можно печатать запчасти к военной технике на поле боя.

Об этом заявил помощник руководителя Пентагона по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, передает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По словам представителя Министерства обороны США, такие специальные 3D-принтеры промышленного уровня были доставлены в Украину в августе.

А уже на прошлой неделе украинцы завершили обучение по работе с этими устройствами, добавил американский чиновник.

"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", - пояснил он в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность.

ЛаПлант отметил, что наличие у украинской стороны данным принтеров "совсем меняет дело", так как устройства ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", - обратил внимание представитель Пентагона.

Также он добавил, что в Украине специалисты после начала широкомасштабного вторжения РФ стали самостоятельно и по своей инициативе печатать 3D запчасти и детали, даже без наличия соответствующих разрешений, и не имея пакетов технических данных.

"Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", - высказался он о ситуации.

Применение 3D-принтеров в Украине

Технологию печатания различных устройств и предметов давно применяют в Украине. При этом только недавно стало известно о планах создать на 3D-принтере целое здание.

Подобный проект начали в Ирпени Киевской области, где планируют построить первый в стране частный дом при помощи печатания на 3D-принтере отечественного производства.

Отметим, что подобное строительство является распространенной практикой в мире и показало хорошие результаты.