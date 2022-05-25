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США передали Нацполіції 21 бронеавтомобіль і 185 млн доларів

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Київ, Середа 25 травня 2022 01:30
США передали Нацполіції 21 бронеавтомобіль і 185 млн доларів Національна поліція України (Фото: npu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) посольства США в Києві надав співробітникам Державної прикордонної служби та Національної поліції України 21 броньований автомобіль і 185 млн доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter IRL.

"Як і військові, українські прикордонники й поліцейські мужньо борються проти вторгнення РФ. Відділ технічної допомоги правоохоронним органам надав автомобілі та засоби для їх захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Байден підписав закон про надання Україні 40 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку країни.

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