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Парламент Турции ратифицирует вступление Швеции в НАТО на следующей неделе, - CNN Türk

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Турция, Вторник 11 июля 2023 10:01
Парламент Турции ратифицирует вступление Швеции в НАТО на следующей неделе, - CNN Türk Фото: вступление Швеции в НАТО будет ратифицировано Турцией в ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Türk.

По информации телеканала, протокол о приеме Швеции в НАТО "будет передан в турецкий парламент к концу следующей недели и одобрено".

Согласие Турции

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля заявил, что турецкие власти накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Он добавил, что Стокгольм пообещал способствовать процессам модернизации таможенного союза Турции и ЕС, и переговорам о безвизовом режиме в обмен на снятие Анкарой вето на ратификацию членство Швеции в блоке.

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году, и ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокировала вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции, являются террористическими.

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