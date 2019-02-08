США відповіли на вимогу РФ знищити ракетні установки Mk-41

У заяві йдеться про те, що ці системи не мають наземних балістичних або крилатих ракет

Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

США ответили на заявление РФ уничтожить американские ракетные пусковые установки Mk-41 и отметили, что они

В заявлении говорится о том, что эти системы не имеют наземных баллистических или крылатых ракет.

Напомним, вчера российское оборонное ведомство ответило на ноту протеста Госдепартамента США, в котором он уведомил о приостановке участия американской стороны в Договоре о ликвидации их ракет средней меньшей дальности. Минобороны РФ хочет, чтобы США уничтожили развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk.

РБК-Украина писало, что 1 февраля 2019 США объявили о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.