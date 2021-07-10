США відповіли на прохання Гаїті надати військову допомогу

США зараз не мають наміру надавати військову допомогу Гаїті. Уряд Республіки раніше попросив Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури після вбивства президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
При цьому представник Держдепартаменту повідомив, що влада Гаїті дійсно запросила в уряду Сполучених Штатів допомогу у сфері безпеки, а також з розслідуванням обставин вбивства президента республіки Жовенеля Моіза.
"І ми залишаємося в регулярному контакті з посадовими особами Гаїті, щоб обговорювати, яким чином Сполучені Штати можуть посприяти", - сказав співробітник американського зовнішньополітичного відомства.
За останніми даними, співробітники правоохоронних органів Гаїті затримали 17 колумбійців і двох американців гаїтянського походження за підозрою в причетності до вбивства президента.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.