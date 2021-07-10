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США відповіли на прохання Гаїті надати військову допомогу

Автор: Артур Родивилов

США зараз не мають наміру надавати військову допомогу Гаїті. Уряд Республіки раніше попросив Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури після вбивства президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому представник Держдепартаменту повідомив, що влада Гаїті дійсно запросила в уряду Сполучених Штатів допомогу у сфері безпеки, а також з розслідуванням обставин вбивства президента республіки Жовенеля Моіза.

"І ми залишаємося в регулярному контакті з посадовими особами Гаїті, щоб обговорювати, яким чином Сполучені Штати можуть посприяти", - сказав співробітник американського зовнішньополітичного відомства.

За останніми даними, співробітники правоохоронних органів Гаїті затримали 17 колумбійців і двох американців гаїтянського походження за підозрою в причетності до вбивства президента.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

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