В США відкинули зв’язок Трампа з ідеологією вищості рас

В Білому домі заперечили будь-який зв'язок президента США з ідеологією вищості білої раси

В Белом доме отвергли попытки связать президента США Дональда Трампа с приверженцем идеологии превосходства белой расы, которого обвиняют в организации теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни возразил приверженность Трампа к указанной идеологии.

"Президент не является сторонником идеологии превосходства белой расы", - заявил он.

Мик Малвейни, комментируя стрельбу в мечетях в Новой Зеландии, назвал произошедшее ужасным актом.

"Я не уверен, сколько раз мы должны говорить об этом. Давайте рассматривать то, что произошло в Новой Зеландии в пятницу как то, что это: ужасный, злой, трагический акт", - добавил Малвейни.

Напомним, ранее сообщалось, что теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта - группа неизвестных устроила стрельбу в двух мечетях в Крайстчерче. Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил террористическое нападение на мечети в Крайстчерче.

РБК-Украина писало, что Дональд Трамп выразил соболезнования народу Новой Зеландии после ужасной резни в мечетях.

В Новой Зеландии полиция предъявила обвинения одному из задержанных по подозрению в причастности к стрельбе в мечетях города Крайстчерч.

По словам комиссара полиции страны Майка Буша, на данный момент правоохранители завершили "активные" поиски подозреваемых.