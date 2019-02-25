У США відреагували на погрози РФ про ракети

Помпео прокоментував висловлювання Путіна

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что угрозы президента РФ Владимира Путина о ракетах являются пустыми словами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Помпео CNN.

Также Майк Помпео отметил, что именно Россия наршуала условия ракетного договора.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", – сказал он.

Так, во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин, воспользовавшись случаем, пригрозил новым российским оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО заявили, что угрозы президента России Владимира Путина в адрес США неприемлемы.

Сообщается, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерено разворачивать в Европе новое ядерное оружие.