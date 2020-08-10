У США відреагували на протести в Білорусі

Сполучені Штати стежать за ситуацією з протестами в Білорусі. Також висловлюють глибоку стурбованість у зв'язку, зокрема, з затриманням демонстрантів.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені.

"Ми глибоко стурбовані в зв'язку з президентськими виборами в Білорусі. Жорсткі обмеження на доступ кандидатів до голосування, заборона на присутність місцевих незалежних спостерігачів на виборчих дільницях, залякування опозиційних кандидатів, затримання мирних демонстрантів і журналістів затьмарили процес", - заявила вона.

Нагадаємо, в неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За останніми даними ЦВК, лідирує чинний президент Олександр Лукашенко.

Після закриття виборчих дільниць по всій території країни почалися акції протесту і масові затримання.

Про другий день протестів читайте в матеріалі РБК-Україна.