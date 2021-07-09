В США скасували рейс на Багами через відмову підлітків одягти маску

Рейс American Airlines 893 до Нассау, Багамські острови, повинен був здійснити рейс, коли учні середньої школи району Бостона відмовлялися носити маски.

Хоча ніхто не був заарештований, авіакомпанії визнали, що рейс із аеропорту Шарлотти Дуглас був затриманий на один день.

Пасажири скаржились, що їхні канікули були зіпсовані. Деякі пасажири були забезпечені ваучерами в готелі, але, оскільки студенти були занадто молоді, щоб отримати готельні номери, вони ночували в самому аеропорту.