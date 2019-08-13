США відклали введення мит на китайські товари

Сполучені Штати Америки відклали введення 10% мита на деякі китайські продукти, включаючи ноутбуки і смартфони до 15 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, мита повинні були вступити в силу у вересні поточного року.

Серед інших товарів з Китаю, на які повинні поширюватися 10% мита - комп'ютери, ігрові приставки, певні іграшки, комп'ютерні монітори і деякі предмети одягу і взуття.

Крім того, повністю звільнять від мита товари, які засновані на здоров'я, безпеки, національної безпеки та інших факторах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. У той же час американський лідер заявив, що "США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з США з всеосяжного торговельної угоди".

Крім того, Китай і США після більш ніж двомісячної перерви відновили переговори з торгових питань. Це був вже 12 за рахунком раунду консультацій, який цього разу проходив у Шанхаї протягом двох днів - 30-31 липня. Від американської сторони взяли участь представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучин. Китайську делегацію очолить віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.