У США відклали блокування TikTok

Влада США відстрочили блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Заборона на використання програми попередньо набуде чинності 4 грудня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на судові документи.



Представник Мінфіну США повідомив, що продовження було надано для розгляду нещодавно отриманого переглянутого подання.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп підписав заборону на звантаження програми TikTok в США. Адміністрація Трампа заявила, що заборона поширюється на ще один мобільний додаток – WeChat.

Тоді представник Міністерства торгівлі США розповів, що відомство не буде забороняти додаткові технічні транзакції для TikTok до 12 листопада. Це дало компанії додатковий час на завершення переговорів по бізнесу в США.

Також раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про блокування китайської соцмережі і програми TikTok. Регулятор заявив про неможливість відфільтрувати "аморальний і непристойний" контент.