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У США відкрили вогонь на святкуванні Хелловіну. Є жертви

Автор: Анастасія Рокитна

У США невідомий або група невідомих відкрила вогонь на святкуванні Хелловіну. Загинули дві людини, а ще п'ятеро були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBS.

Це сталося в місті Сакраменто, штат Каліфорнія, де в одному з банкетних залів вирішили організувати екзотичний бал на Хелловін. Захід зібрав 350-400 осіб.

Стрілянина почалася близько години ночі всередині будівлі і тривала всього кілька хвилин.

На даний момент підозрювані не були затримані, а кількість стрільців і їх мотиви залишаються неясними. Розслідування інциденту триває.

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