США не відкриють доступ до держрезервів Афганістану талібів, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру відкривати "Талібану" доступ до афганських держрезервів, що зберігаються у США. Гроші були заморожені після того, як бойовики радикального руху захопили владу в Афганістані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що США не відкриє доступ до держрезервів, незважаючи на тиск з боку гуманітарних груп та інших осіб, які кажуть, що це може обернутися крахом економіки Афганістану.

"Уряд Сполучених Штатів підтримує зв'язок з гуманітарними партнерами в Афганістані щодо безпеки на місцях і підтримки гуманітарних операцій. Зберігаючи прихильність афганському народу, ми не послабили санкційний тиск на лідерів "Талібану" або cуттєві обмеження на їх доступ до міжнародної фінансової системи", - повідомило виданню джерело в Мінфіні США.

В агенстві відзначили, що на тлі нестачі готівкових коштів, заморожуванням доларових рахунків і посухою, в Афганістані стрімко ростуть ціни на продукти харчування і паливо.