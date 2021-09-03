ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США не відкриють доступ до держрезервів Афганістану талібів, - Reuters

Новость на русском →
Афганістан, П'ятниця 03 вересня 2021 15:09
США не відкриють доступ до держрезервів Афганістану талібів, - Reuters Фото: США не відкриють доступ до держрезервів Афганістану "Талібану" (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру відкривати "Талібану" доступ до афганських держрезервів, що зберігаються у США. Гроші були заморожені після того, як бойовики радикального руху захопили владу в Афганістані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що США не відкриє доступ до держрезервів, незважаючи на тиск з боку гуманітарних груп та інших осіб, які кажуть, що це може обернутися крахом економіки Афганістану.

"Уряд Сполучених Штатів підтримує зв'язок з гуманітарними партнерами в Афганістані щодо безпеки на місцях і підтримки гуманітарних операцій. Зберігаючи прихильність афганському народу, ми не послабили санкційний тиск на лідерів "Талібану" або cуттєві обмеження на їх доступ до міжнародної фінансової системи", - повідомило виданню джерело в Мінфіні США.

В агенстві відзначили, що на тлі нестачі готівкових коштів, заморожуванням доларових рахунків і посухою, в Афганістані стрімко ростуть ціни на продукти харчування і паливо.

Нагадаємо, що США заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на американських банківських рахунках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Сполучені Штати Америки Талібан
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин