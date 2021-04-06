США відмовляться від літаків, які виконували спостережні польоти над РФ

"Цим літакам майже 60 років, їх експлуатація обходиться занадто дорого", - заявив член палати представників США Дон Бекон.

Він зазначив, що літаки відправлять на кладовище авіаційної техніки, де їх використовують для запасних частин і поріжуть на металобрухт.

Газета зазначає, що рішення списати літаки "викликає питання про те, чи планує президент США Джо Байден повернутися" до Договору про відкрите небо з Росією.

Бекон вважає, що такі кроки закривають шлях до повернення в угоду.