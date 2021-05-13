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США відзвітували про навчання України протистояти зброї масового ураження

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки провели віртуальні навчання України тому, як протистояти зброї масового ураження. Зокрема, на тлі використання Росією бойових отрут на території європейських країн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Повідомляється, що навчання пройшли у віртуальному форматі. Вони спрямовані на те, щоб допомогти службам внутрішньої безпеки, правоохоронним органам і службам швидкого реагування виявляти, реагувати і розслідувати вбивства із застосуванням зброї масового знищення.

У заяві Держдепу США йдеться, що недавні події в Європі висвітили реальну загрозу санкціонованих урядом Росії атак із застосуванням зброї масового знищення. Ймовірно, маються на увазі випадки застосування бойової отрути "Новічок" в Британії, Болгарії і самій Росії.

"Сполучені Штати сповнені рішучості працювати з союзниками і партнерами для протидії зловмисній діяльності Росії, такій як використання зброї масового ураження в якості інструменту вбивства", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські спецслужби причетні до вибухів на збройових складах в Чехії в 2014 році. На них зберігалася зброя компанії EMCO болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева.

Після подій 2014 року Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новічок". Також відомий випадок з отруєнням у Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, а також російського опозиціонера Олексія Навального на території самої Росії.

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