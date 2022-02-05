ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США засудили рішення Росії заборонити роботу Deutsche Welle

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 05 лютого 2022 05:42
США засудили рішення Росії заборонити роботу Deutsche Welle Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Глава прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США виступають на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle. Напередодні їй заборонили працювати в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.

Він зазначив, що Вашингтон "солідарний з Deutsche Welle і Німеччиною".

"США засуджують рішення російської влади закрити московське бюро Deutsche Welle, - написав Прайс.

Нагадаємо, напередодні німецький регулятор виніс каналу RT DE припис про припинення мовлення, на що Росія пригрозила заходами у відповідь.

Після цього Москва заборонила супутникове та будь-яке інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США