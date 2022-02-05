США засудили рішення Росії заборонити роботу Deutsche Welle
Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Глава прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США виступають на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle. Напередодні їй заборонили працювати в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.
Він зазначив, що Вашингтон "солідарний з Deutsche Welle і Німеччиною".
"США засуджують рішення російської влади закрити московське бюро Deutsche Welle, - написав Прайс.
Нагадаємо, напередодні німецький регулятор виніс каналу RT DE припис про припинення мовлення, на що Росія пригрозила заходами у відповідь.
Після цього Москва заборонила супутникове та будь-яке інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Росії.