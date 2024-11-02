США оштрафовали третьего по величине производителя микросхем за поставки в Китай

США наложили штраф в размере 500 тысяч долларов на нью-йоркскую компанию GlobalFoundries. Она отправляла микросхемы аффилированной компании китайского производителя SMIC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В своем заявлении Министерство торговли США сообщило, что GlobalFoundries отправило 74 груза на сумму 17,1 млн долларов в адрес SJ Semiconductor, дочерней компании SMIC, без запроса на получение лицензии.
SMIC и SJ Semiconductor были внесены в список торговых ограничений, известный как "список субъектов", в 2020 году из-за вероятных связей SMIC с китайским военно-промышленным комплексом. SMIC отрицает свою вину.
Экспорт в фирмы из списка требует труднодоступной лицензии, которую GlobalFoundries не подавала.
В своем заявлении GlobalFoundries заявила, что компания сожалеет о "непреднамеренном действии, вызванном ошибкой при введении данных, допущенной перед регистрацией компании", которая привела к случайной отгрузке устаревших чипов без лицензии.
Напомним, что в прошлом месяце США ввели санкции против двух компаний из КНР из-за их участия в разработке российского дрона.
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