США оштрафовали третьего по величине производителя микросхем за поставки в Китай

В своем заявлении Министерство торговли США сообщило, что GlobalFoundries отправило 74 груза на сумму 17,1 млн долларов в адрес SJ Semiconductor, дочерней компании SMIC, без запроса на получение лицензии.

SMIC и SJ Semiconductor были внесены в список торговых ограничений, известный как "список субъектов", в 2020 году из-за вероятных связей SMIC с китайским военно-промышленным комплексом. SMIC отрицает свою вину.

Экспорт в фирмы из списка требует труднодоступной лицензии, которую GlobalFoundries не подавала.

В своем заявлении GlobalFoundries заявила, что компания сожалеет о "непреднамеренном действии, вызванном ошибкой при введении данных, допущенной перед регистрацией компании", которая привела к случайной отгрузке устаревших чипов без лицензии.