США оштрафовали авиаперевозчика из Турции за полеты в Россию

Турецкая чартерная компания Air Sapphire была оштрафована правительством США за полет самолета Gulfstream в Россию в нарушении экспортных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FlightGlobal .

Бюро промышленности и безопасности США наложило штраф в размере 285 000 долларов на базирующуюся в Анкаре компанию Sapphire Havacilik за нарушение экспортного контроля.

В нем говорится, что 13 октября прошлого года компания вылетела самолетом Gulfstream из Стамбула в Тюмень с двумя гражданами России.

Самолет также использовался для перевозки гражданина России с Мальдивских островов в Москву примерно 21 января этого года.

Компания признала вину

Оплата в пользу Air Sapphire была произведена через нероссийского постороннего чартерного брокера, но американское бюро утверждает, что оба рейса контролировали российские граждане или чартерные.

Ведомство пояснило, что компания временно реэкспортировала произведенные в США самолеты в Россию без лицензии и тем самым нарушила экспортный контроль за авиационными товарами.

Air Sapphire призналась в своем нарушении в рамках мирового соглашения, сотрудничала и помогала в расследовании.

"Неважно, использует ли гражданин России другой паспорт - например, кипрский, как это было в данном случае", - заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.

Авиаотрасль под санкциями

Следует отметить, что в связи с санкциями, введенными Западными странами против России, существуют значительные ограничения на авиаполеты в Россию.

Европейский союз, США и другие страны запретили своим авиакомпаниям совершать рейсы в Россию и использовать ее воздушное пространство. Российским авиакомпаниям также запрещено летать в эти страны и пролетать по их воздушному пространству.