У США оштрафували Deutsche Bank через корупційних схем в Росії та Азії

Фото: Deutsche Bank (Wikimedia)

Банк наймав некваліфікованих родичів чиновників і заможних клієнтів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) з-за його участі в корупційних схемах в Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що банк наймав у цих країнах на роботу родичів чиновників, які не володіють необхідною кваліфікацією, що робилося для збереження існуючого бізнесу Deutsche Bank або укладення нових контрактів.

зокрема, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону персонал Deutsche Bank готував для потенційних некваліфікованих співробітників чорнові версії резюме, заздалегідь передавав їм перелік питань для співбесіди і пояснював, як слід відповідати на них. Це робилося на прохання "заможних клієнтів, включаючи державних службовців".

У Росії, за даними SEC, банк застосовував подібну практику з 2009 по 2012 роки. Приміром, один з найнятих в РФ співробітників продемонстрував настільки слабкі результати в лондонському офісі, що був розцінений як "джерело проблем для репутації" кадрової програми та самого банку.

Інший російський працівник не з'являвся на роботі, в грудні 2011 року його перевели назад у московський офіс, де він пропрацював ще близько двох місяців.

У заяві SEC описані також інші випадки зловживань.

Сам Deutsche Bank не заперечує результатів розслідування, але і не визнає своєї провини. В SEC заявили, що він активно співпрацював з комісією, що сприяло розслідуванню, а також прийняв численні заходи по поліпшенню практики найму співробітників.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що німецькому Deutsche Bank за його роль у схемі з відмиванню грошей російських клієнтів на суму в 20 млрд доларів загрожують штрафи і судові позови.