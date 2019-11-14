В США спростували заяву щодо скасування навчань у Чорному морі

Військово-морські сили (ВМС) США спростували заяву представника Держдепартаменту щодо скасування цього року за вказівкою Білого дому навчань в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stars and Stripes.

Зазначається, що речник ВМС США у Європі й Африці командор Кайл Рейнс на таким чином відповів на заяву представника Держдепартаменту США Крістофера Андерсона, який повідомив, що після звернення Білого дому ВМС США скасували захід американського міноносця до Чорного моря в період після Керченської кризи.

"У січні проводилася підготовка операції забезпечення свободи навігації в Чорному морі. Тож ми повідомили турецький уряд, що маємо такий намір. Але потім Білий дім звернувся до ВМС, аби їх скасували", - розповів конгресменам колишній радник спецпредставника США по України Крістофер Андерсон.

За словами Андерсона, цей випадок також "здивував" на той час радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання в Чорному морі.

Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співробітництва з Альянсом. Він заявляв, що першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натовські стандарти.