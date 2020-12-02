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В США визначили, хто першим отримає вакцину від COVID-19

Автор: Даша Харченко

Консультативний комітет з практики імунізації США визначив дві групи, які в першу чергу отримають щеплення вакциною від коронавірусу. Зокрема це медики та резиденти закладів тривалого догляду.

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Про це повідомляє CNN.

Також це стосується людей, які перебувають в установах, що надають різні послуги, в тому числі медичну та особисту допомогу, особам, позбавленим можливості жити самостійно.

"Фахівці з питань вакцинації американських Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) проголосували тринадцять до одного, аби рекомендувати першочергову вакцинацію проти коронавірусу медичних працівників, а також резидентів закладів тривалого догляду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні планують завершити масову вакцинацію населення проти коронавірусу до кінця 2021 року. У Раді національної безпеки і оборони хочуть, щоб вакцинувати максимальну кількість українців.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами президента Володимира Зеленського, першими вакциною проти коронавірусу будуть щеплені групи ризику - медики, військові, вчителі і люди старше 60 років.

Прогноз погоди
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