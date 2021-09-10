США визначили 44 евакуйованих з Афганістану як потенційних терористів

З більш ніж 60 тисяч евакуйованих, які прибули на територію США з 17 Серпня, 13 афганців залишаються під вартою митної та прикордонної служби США в очікуванні додаткових процедур перевірки та аналізу, включаючи співбесіди з ФБР і контртерористичними групами.

Ще 15 осіб, які представляли загрозу безпеці, передали в імміграційну і митну службу США (ICE) і відправили назад в транзитні пункти в Європі або на Близькому Сході. При цьому в декількох випадках евакуйованих звільнили після додаткової перевірки.

У списках Міністерства внутрішньої безпеки є 16 афганців, які не отримали дозволу на виїзд і залишаються за кордоном в транзитних пунктах, які американські чиновники називають "конваліями".

В Адміністрації президента Джо Байдена стверджують, що перевірка є суворою і багатосторонньою, із залученням військових, розвідувальних, правоохоронних і антитерористичних органів і їх баз даних.

Списки Міністерства внутрішньої безпеки показують, що кілька афганців були відзначені за запідозреними у зв'язках з терористами, або чиї телефони та електронні пристрої містили інформацію, яка викликала занепокоєння у співробітників CBP, які перевіряли їх після прибуття в США.

Афганських пасажирів перевіряють при посадці в двох призначених місцях прибуття-Міжнародному аеропорту Далласа у Вірджинії і міжнародному аеропорту Філадельфії.