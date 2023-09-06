RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 сентября, объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Что входит в этот пакет помощи

  • Оборудование для систем ПВО Украины;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • 81-мм минометы и снаряды;
  • 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков "Абрамс";
  • Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
  • Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • Тактические аэронавигационные системы;
  • Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий; 
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что это 46 пакет помощи от США. Отмечается, что общая стоимость этого пакета помощи составляет 175 млн долларов.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

В марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.

Подробнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине