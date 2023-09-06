США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Что входит в этот пакет помощи

Оборудование для систем ПВО Украины;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

81-мм минометы и снаряды;

120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для танков "Абрамс";

Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Тактические аэронавигационные системы;

Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне уточнили, что это 46 пакет помощи от США. Отмечается, что общая стоимость этого пакета помощи составляет 175 млн долларов.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

В марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.

Подробнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".