США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 сентября, объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.
"Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
В Пентагоне уточнили, что это 46 пакет помощи от США. Отмечается, что общая стоимость этого пакета помощи составляет 175 млн долларов.
В марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют последовать примеру Британии и передавать Украине снаряды с обедненным ураном.
Но уже в июне стало известно, что Белый дом готов предоставить Украине снаряды с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву.
Подробнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.