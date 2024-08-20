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США официально обвинили Иран в кибератаках на штабы Трампа, Байдена и Харрис

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Представители разведки США уверены, что Иран несет ответственность за взлом и пробы взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Харрис и бывшего кандидата Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Хотя следователи из кампании Трампа и частного сектора по кибербезопасности ранее заявляли, что за хакерскими атаками стоит Иран, правительство США впервые возложило на страну вину за атаку.

В совместном заявлении ФБР и других федеральных агентств отмечено, что Иран "стремился получить доступ к лицам, которые имели прямой доступ к президентской кампании обеих политических партий".

Целью хакерских и других действий, по словам федеральных чиновников, было не только посеять раздор, но и сформировать результаты выборов, которые Иран считает "особо важными с точки зрения влияния, которое они могут иметь на интересы национальной безопасности".

"Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, в операциях влияния, нацеленных на американскую общественность, и кибероперациях, нацеленных на президентские кампании", — говорится в заявлении

Напомним, 11 августа штаб Трампа заявил, что их компьютеры были взломаны.

В отчете Google от 13 июня говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Харрис и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.

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