США официально обвинили Иран в кибератаках на штабы Трампа, Байдена и Харрис

Хотя следователи из кампании Трампа и частного сектора по кибербезопасности ранее заявляли, что за хакерскими атаками стоит Иран, правительство США впервые возложило на страну вину за атаку.

В совместном заявлении ФБР и других федеральных агентств отмечено, что Иран "стремился получить доступ к лицам, которые имели прямой доступ к президентской кампании обеих политических партий".

Целью хакерских и других действий, по словам федеральных чиновников, было не только посеять раздор, но и сформировать результаты выборов, которые Иран считает "особо важными с точки зрения влияния, которое они могут иметь на интересы национальной безопасности".

"Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, в операциях влияния, нацеленных на американскую общественность, и кибероперациях, нацеленных на президентские кампании", — говорится в заявлении