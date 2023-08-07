США официально одобрили поставки Украине первой партии танков Abrams

По его словам, в минувшие выходные США одобрили отправление в Abrams.

"Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", - рассказал он.

Отметим, что Украине передать 31 танк, проходил ремонт и подготовку к отправке в течение нескольких месяцев.

Снабжение Abrams в Украину.

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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