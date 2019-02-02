США офіційно повідомили Росію про припинення участі в ракетнй угоді

США вимагають від Росії знищення крилатих ракет 9М729

Государственный департамент Сединенных Штатов официально уведомил Министерство иностранных дел России о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.

Как говорится в ноте Госдепа к МИД России, США "не считают себя связанными обязательствами по данному документу". Также в ноте было указано, что США "могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений".

По информации DW, при этом госсекретарь США Майк Помпео сослался на статью 15 соглашения. По его словам, Россия неоднократно предприняла действия, идущие вразрез с содержанием Договора и нарушила американские интересы.

"США больше не могут быть связаны Договором, в то время как Россия его открыто нарушает", - подчеркнул Помпео.

Также он добавил: если в течение ближайшего полугодия Москва не вернется к соблюдению ДРСМД и не уничтожит ракеты 9М729 и связанную с ними технику, Договор прекратит свое существование.

Напомним, 1 февраля 2019 США объявили о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.